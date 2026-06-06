Karadeniz'de Türk teknesine saldırı: Yaralılar İnebolu Lİmanı'na getirildi

Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesine “Duru 67”ye saldırı düzenlendi. Hasar alan tekne bir süre sonra battı.

Bölgede bulunan “Burak Kaya” isimli balıkçı teknesi, beş yaralıyı kurtardı ancak İnebolü istikametine doğru ağır yaralı bir kişi hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait “TCSG-96” gemisi, saat 19.20'de “ söz konusu balıkçı teknesine ulaştı. Gemideki dört doktor ile 15 UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekip duruma müdahale etti.

Hayatını kaybeden balıkçıların cenazesi ve yaralılar, Sahil Güvenlik gemisine alındı. Yaralılara tıbbi müdahaleye başlandı ve İnebolu Limanı'na dönüşe geçildi.

Yaklaşık 15 saatlik yolculuğun ardından yaralı olarak kurtarılan balıkçılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda bekleyen ambulanslara alınan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ölen balıkçının cenazesi ise İnebolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İKİSİ AĞIR 4 YARALI VAR

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, olayın ardından Valilik koordinesinde ekip oluşturduklarını söyledi. Yaralıların Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisine nakillerinin sağlandığını belirten Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Dört yaralımız vardı. Bunlar şarapnel parçalarının tesir etmesiyle oluşmuş yaralanmalardı. Acil tıp uzmanı, dört hekim arkadaş ve diğer sağlık personeli arkadaşlarımız, UMKE personeli arkadaşlarımızla ilk müdahalelerini yaptık.

“BİR KİŞİYE GEMİDE GÖĞÜS TÜPÜ TAKILDI”

"Bir hastamıza gemide ufak ameliyat operasyonuyla göğüs tüpü takıldı. Diğerlerinin pansuman ve stabilizasyonları sağlandı. Hastalarımızın ikisinin nispeten daha hafif, ikisinin biraz daha ağır yaralanmaları var. İlk müdahaleleri yapıldı. Şu anda hastaneye nakillerini sağlamış olduk. Operasyonda 18 sağlık personeli görev aldı."