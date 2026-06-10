Karadeniz'deki balıkçı teknesi saldırısında bir Türk ölmüştü: Rusya Büyükelçisi Verşinin ve Türk Dışişleri kaynaklarından Cumhuriyet’e özel açıklama

Cumhuriyet, Karadeniz’de bir Türk balıkçının ölümüyle sonuçlanan tekne saldırısını Türk, Rus ve Ukraynalı diplomatik kaynaklara sordu. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, “Rusya, Kiev rejiminin yaptığı gibi sivil gemilere veya yük gemilerine saldırmamakta ve terörist yöntemlerini kullanmamaktadır” sözlerini sarf etti. Türk Dışişleri kaynakları “Yaşananlar sonrası tüm taraflara mesajlar verildi” dedi. Ukrayna’dan ise yanıt gelmedi.

Rusya’nın ‘ilhak’ ettiği Kırım Adası’nın Sivastopol kenti açıklarında, geçtiğimiz cuma günü bir Türk balıkçı teknesi saldırıya uğramış, bir balıkçı yaşamını yitirmişti.

‘NE BİR KINAMA NE BİR UYARI VAR’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konuyu dün meclis gündemine taşıdı. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Çakırözer, “Bir balıkçımızı kaybettik, dördü yaralandı. İçişleri duyurusundan bu yana tam dört gün geçti. Ne Dışişleri ne Milli Savunma Bakanlığından çıt yok! Ne bir kınama ne bir uyarı… Kim yaptı? Niye yaptı? Ne karşılık verdiniz? Bundan sonra balıkçılarımızın güvenliği için hangi önlemleri alıyorsunuz? Hiçbiri yok. Kimden korkuyorsunuz, kimden çekiniyorsunuz? Bir vatandaşımızın hayatı sizin için bu kadar mı değersiz? Bu kadar mı önemsiz?” diye sordu. Çakırözer, sözlerini, “Lafa gelince ‘lider ülke’ nutukları atanların, merhum balıkçımız Cüneyt Varlık'ın ailesine ve halkımıza bir açıklama yapamaması hazindir. Vatandaşımızın canını, bayrağımızın hukukunu koruyamayan bu basiretsiz dış politikayı kınıyoruz, reddediyoruz” şeklinde tamamladı.

RUSYA, UKRAYNA’YI İŞARET ETTİ

Rusya medyası saldırıdan Ukrayna’yı, Ukrayna medyası ise Rusya’yı sorumlu tuttu. Cumhuriyet, Türk, Rus ve Ukraynalı yetkililere konuyu sordu. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Cumhuriyet’in “Saldırıyı Rusya mı gerçekleştirdi?” sorusunu, “Her saldırı soruşturulmalı ve detaylı bir şekilde incelenmelidir. Rusya, Kiev rejiminin yaptığı gibi sivil gemilere veya yük gemilerine saldırmamakta ve terörist yöntemlerini kullanmamaktadır” şeklinde yanıtlayarak Ukrayna’yı işaret etti. Ukrayna tarafı ise soruya yanıt vermedi.

‘TÜM MESAJLAR VERİLDİ’

Türk Dışişleri kaynakları ise, Cumhuriyet’e, “Son günlerde meydana gelen ve Türk çıkarlarına zarar veren hadiselerle ilgili bütün taraflara gerek diplomatik, gerek askeri yollarla tüm mesajlar verilmiştir” sözlerini kullandı. ANKARA