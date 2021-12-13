Karadeniz Ereğli’de arıcılığa destek

13 Aralık 2021 Pazartesi, 23:01

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Cumhuriyet Halk Evleri’ndeki arıcılık kurslarında eğitim başladığını duyurdu. Posbıyık, “Arıcılık kursuyla, çevreye duyarlı yöntemlerle, sağlıklı koşullarda bal üretimini destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Kurs hakkında bilgi veren arıcılık eğitmeni Öner Daşdemir ise, “Ereğli’de bulunan, arıcılık yapmak isteyen veya arıcılık yapan üreticilerin bilinçli olarak üretim yapabilmeleri için arı kovanındaki tüm faaliyetleri, arıların kovan içinde veya kovan dışında sergiledikleri hareketleri takip edebilmeyi öğretiyoruz” diye konuştu.