Karadeniz, Kazım'ını türkülerle andı: Horonla, türküyle, özlemle...

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 21’inci yıldönümünde Artvin Hopa’daki köyünde bulunan gömütü başında ve Fındıklı’da anıldı.

Fındıklı’da Viçeliler, Denizin Asi Çocukları Taraftar Grubu ve Fındıklı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen anma programı gün boyunca sürdü.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’nde Kazım Koyuncu Stüdyosu’nun kuruluş bildirisi kamuoyuyla paylaşıldı. Ardından Hayati Aykut Parkı’nda düzenlenen “Kazım’ı Anlamak” başlıklı söyleşide, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, TMMOB geçmiş dönem yöneticisi Cemalettin Küçük ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Koyuncu’nun sanatı, yaşamı, doğa mücadelesi ve Karadeniz’e bıraktığı miras üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Akşam saatlerinde ise Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu, Erhan Engin, Oğuzhan Kılıç, Ali Baran, Yusuf Aydın ve Niyazi Koyuncu’nun sahne aldığı konserlerle Kazım Koyuncu’nun türküleri hep bir ağızdan söylendi. Program, yüzlerce kişinin katılımıyla oynanan Kazım Koyuncu Horonu ile son buldu.

Koyuncu’nun gömütündeki anmasına ise ailesinin yanı sıra Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş, çok sayıda seveni ve kentte bulunan siyasi parti ile demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Anmada söz alan Beştaş, Koyuncu’nun sesi, müziği ve kişiliği ile hâlâ yaşadığını vurguladı.

Koyuncu’nun Karadeniz’in hırçın çocuğu diye bilindiğini anımsatan Beştaş, “Bir o kadar da sevgi doluydu. Kendisi halkların kardeşliğini, eşitliğine yürekten inanan birisiydi” dedi.