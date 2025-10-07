Karadeniz kıyılarında 'insansız deniz aracı' alarmı... Artvin açıklarında da görüldü!

Artvin'de denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen bir cisim fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü. Balıkçı; durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken, aynı zamanda cep telefonu ile de o anları kaydetti.

İlk belirlemelere göre; cismin ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden düşen bir filika olabileceği değerlendiriliyor. Cismin ne olduğuna ise, Sahil Güvenlik ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından karar verilecek.

Geçen hafta Trabzon açıklarında yaşanan olayın ardından Karadeniz'de tedirginlik sürerken; bölgede sık sık şüpheli cisimlere rastlanması nedeniyle balıkçılar, denizde gördükleri her nesneyi endişeyle karşılıyor.