Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karadeniz kıyılarında 'insansız deniz aracı' alarmı... Artvin açıklarında da görüldü!

Karadeniz kıyılarında 'insansız deniz aracı' alarmı... Artvin açıklarında da görüldü!

7.10.2025 10:07:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Karadeniz kıyılarında 'insansız deniz aracı' alarmı... Artvin açıklarında da görüldü!

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında geçen hafta balıkçıların bulduğu Ukrayna'ya ait insansız deniz aracının ardından bu kez Artvin’in Hopa-Arhavi ilçelerinin açıklarında denizde benzer bir cisim görüldü.

Artvin'de denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen bir cisim fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü. Balıkçı; durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken, aynı zamanda cep telefonu ile de o anları kaydetti.

İlk belirlemelere göre; cismin ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden düşen bir filika olabileceği değerlendiriliyor. Cismin ne olduğuna ise, Sahil Güvenlik ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından karar verilecek.

Geçen hafta Trabzon açıklarında yaşanan olayın ardından Karadeniz'de tedirginlik sürerken; bölgede sık sık şüpheli cisimlere rastlanması nedeniyle balıkçılar, denizde gördükleri her nesneyi endişeyle karşılıyor.

İlgili Konular: #trabzon #karadeniz #Artvin #denizaltı

İlgili Haberler

Trabzon'da bomba yüklü deniz aracı alarmı: Ekipler imha etti
Trabzon'da bomba yüklü deniz aracı alarmı: Ekipler imha etti Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı, ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.
İzmir'de dehşet... Köpeğe ateş açtı, saçmalar yoldan geçen çifte isabet etti: 1 ölü, 1 yaralı!
İzmir'de dehşet... Köpeğe ateş açtı, saçmalar yoldan geçen çifte isabet etti: 1 ölü, 1 yaralı! İzmir'in Beydağ ilçesinde M.Ö.(71), kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle tüfekle köpeğe ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen çifte isabet etti. Olayda Adem I.(74) yaralanırken, eşi Şenay I.(69) hayatını kaybetti. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Eşini öldürüp kayıplara karışmıştı, parçalanmış cesedi bulundu
Eşini öldürüp kayıplara karışmıştı, parçalanmış cesedi bulundu Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 2 ay önce eşini önce bıçakla yaralayan ardından tüfekle vurarak öldürdükten sonra ormanlık alana kaçan şahsın ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulundu.