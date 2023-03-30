Karadeniz ve Marmara'nın balıkçıları Ege Denizi’nde avlanıyor

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 12:44

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 12:45

İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki balıkların göç balıkları olduğunu ve göç ettiğine dikkat çekerek, bu dönemde Türkiye'nin balık ihtiyacının Ege’de avlanan balıklarla karşılandığını söyledi. Çakan, Ege Bölgesi'nden gerçekleştirilen ihracat rakamlarının geçen yıl 1 milyar 200 milyon dolar civarında olduğunu, bu yıl rakamın 1 milyar 600 milyon dolara yaklaştığını kaydetti.

2022 yılının son çeyreğini balıkçılık sektörü açısından değerlendiren Çakan, "Türkiye'de iyi bir balıkçılık sezonu geçirdik. Balıkçılık camiası son yılların en verimli en bereketli sezonunu yaşadı. Karadeniz'de inanılmaz derecede palamut avcılığı oldu. Daha sonra Marmara'da çinekop ve lüfer avcılığı oldu. Sonra da Marmara'da hamsi avcılığı oldu. Yıl başına kadar süreç böyle devam etti. Fakat bu balıklar göç balığı olduğu için Karadeniz ve Marmara'da bir süre sonra balıkçılık kesildi. Karadeniz'de üç ay balıkçılık yapılıyorsa daha sonra tüm baskısı Ege Bölgesi'nde oluyor. Şimdi Karadeniz kayıkları da Marmara kayıkları da Ege Denizi'nde avlanıyor. Türkiye'nin şu anda balık ihtiyacı Ege'de avlanılan balıklarla temin ediliyor. Bu durum Ege Denizi'ndeki av baskısını arttırıyor. Bunun sürdürülebilir olması için tür yasağı, zaman yasağı ve bölgesel avcılık yapılması gerekiyor. Tür yasağı türüne göre avcılık yapmaktır. Balıkların yumurtlama, yavrulama dönemlerinde avcılığın yasaklanması lazım. Balığa da yaşam alanı bırakılması gerekiyor. Bazı türlerin avcılığının belli sürelerde yasaklanıp, belli periyotlarda açılması lazım."

“129 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR”

Ege Bölgesi'ndeki ihracat rakamlarından da söz eden Çakan, "Ege ihracatı bu sene ciddi bir performans atladı. Geçen yıl 1 milyar 200 milyon dolar civarında olan ihracat rakamları bu yıl 1 milyar 600 milyon doları zorluyor. Türkiye'den 129 ülkeye ihracat yapılıyor. İhracatın en büyük paylarından biri de Ege'de. Ege denizi çok zengin bir meraya sahip. Bunun içinde istavrit, hamsi, sardalya, kalamar gibi çok sayıda tür var. Bu türleri 12 ay boyunca bulmak mümkün" ifadelerini kullandı.

“HAMSİ VE SARDALYAYA TALEP VAR”

İzmir'de balıkçılık yapan Abdülhamit Sarman ise "Nisan ayında av yasağı başlıyor. Şu anda çipura, levrek, barbun, uskumru, dil balığı gibi çok sayıda tür mevcut. Bu sezon iyi bir sezon geçirdik. Palamut çoktu. Herkes bolca palamut yedi. Fiyatlar uygun. Etten daha ucuz. 100-120 TL'ye kültür çipura satıyoruz. Deniz olanları ise 200-250 TL'ye satılıyor. Daha çok hamsi, sardalya satılıyor" diye konuştu.

Sardalya ve hamsiye talep olduğunu söyleyen balıkçılardan Cahit Koyuncu ise "50-60 TL'ye satılıyor. Çinekop da 180 TL'ye satılıyor. Ebadına göre veriyoruz. Büyük olduğu zaman fiyat fark ediyor. Çipura, levrek, palamut çok satıldı. Palamut 70-80 TL'ye satılıyordu. Şimdi 100 TL'ye satılıyor" diye konuştu.