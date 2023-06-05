Karadeniz'i sele teslim aldı, 2 kişi yaşamını yitirdi! AFAD'dan yeni uyarı...

Yayınlanma: 05.06.2023 - 19:46

Güncelleme: 05.06.2023 - 19:46

Aşırı yağışların yaşandığı Karadeniz'in birçok bölgesinde su baskınları yaşanırken Samsun ve Amasya'da sele kapılan iki kişi yaşamını yitirdi.

Samsun’da etkili olan sağanağın neden olduğu sellerde Ladik, Canik, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Ladik ilçesinde metrekareye 97 kilogram, Samsun kent merkezine ise 40 kilogram yağmur düştü.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, durum değerlendirmesi yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarı üzerine kentte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları, Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığı ve belediyelerin bilgilendirildiğini ve teyakkuz haline geçirildiğini ifade eden Vali Dağlı, il genelindeki koordinasyon ve müdahale çalışmalarının gelen ihbarlar neticesinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Vali Dağlı, “Dün akşam Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi’nde köprüde araç içinde mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD ve emniyet ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlendi. Kanallar ve menfezler açıldı. İlk belirlemelere göre Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi’nde 32 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanın telef oldu, 2 araç ve bir römork zarar gördü” dedi.

SAMSUN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak nedeniyle teyakkuz halinde olunduğunu ve gelen ihbarlar ve tespitler neticesinde kısa sürede müdahale edildiğini belirten Vali Dağlı, “Sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunlar çözüldü. Ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarları gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışma ve müdahaleler de aralıksız yürütülüyor. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde bu sabah bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi” dedi.

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

Vali Dağlı, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

“Yine teyakkuz halindeyiz. İl merkezine 40 kilo yağış düştü. Ladik’e düşen yağış ise 97 kiloya ulaştı. Maalesef bir vatandaşımızı kaybettik. Bugün itibariyle öğlene kadar yağışların devam edeceğini, öğleden sonra yavaşlayacağını öngörüyoruz. Akşam 21.00 itibarıyla yağışların tekrar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Hemşehrilerimize duyurmak istiyoruz. Biz burada görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız da kendi tedbirlerini alsınlar.”

Öte yandan sel sularının getirdiği malzemelerle kapanan yollar açıldı. Trafik akışında sorun yaşanmadığı bildirildi.

SİNOP'TA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sinop’ta sağanak kent merkezinde su baskınlarına neden oldu. Ayancık ve Türkeli ilçelerinde, taşımalı eğitim 5 Haziran Pazartesi günü tatil edildi.

Sağanak yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Valilik açıklamasında 5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

KAYIP İKİ KİŞİDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Amasya'da yaşanan sel felaketinde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Bir çocuk annesi kadını arama çalışmaları sürüyor.

Amasya'da sağanak dün sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel, faciayı da peşinden sürükledi. Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi.

Durumun bildirilmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köydeki göletin etrafında yapılan aramalarda bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen aramalara, bugün çok sayıda ekiple yeniden başladı. Dalgıç ekiplerinin de katıldığı aramalarda Murat Ekşi’nin cansız bedenine ulaşıldı. İş makinelerinin de sevk edildiği bölgede bir çocuk annesi Zilal Şahin’i arama çalışmaları ise sürüyor.

Yağışın ardından gittiği bölgede güçlükle kendisini kurtaran Serkan Şahin’in yardım çığlığı üzerine ekiplere haber verdiğini belirten Kışlacık Köyü Muhtarı İbrahim Gök, “Murat Ekşi’nin cesedine ulaşıldı. Zilal Şahin ve aracı arama çalışması sürüyor” dedi.

KASTAMONU'DA DERE SULARI YÜKSELDİ

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bazı köylerde kuvvetli sağanak yağışın ardından menfez, yol ve köprülerin zarar görmesi ve heyelan sebebiyle bazı köylere ulaşımın sağlandığı yollar kapandı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli sağanak yağışlarla birlikte Akçay üzerinde sular yükseldi. Akçay üzerinde oluşan sel sebebiyle 11 Ağustos 2021 tarihinde yıkılan ve daha önce birçok kez tekrar yapılan Duran köyü ile Kızılcakaya köyüne geçişlerin sağlandığı menfez köprüler yıkıldı. Şiddetli yağışlar sebebiyle bazı köy yollarında heyelan oluştu, bazı köy yollarında da çökmeler meydana geldi.

Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan Çayağzı köprüsü de taşma noktasına geldi. Ekipler, köprünün taşmaması ve sele kapılmaması için bölgede yoğun çalışma yürütüyor. Çatalzeytin’de ilçe merkezine bağlı Nuhlar Mahallesi'nde de yollarda oluşan heyelan sebebiyle ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi.

Grup yollarının hasar görmesi sebebiyle bazı köylere de ulaşımın sağlanamadığı öğrenilirken, ilçede okullar da 1 gün tatil edildi.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop'ta devam eden yağışlara karşın sel ve heyelan uyarısı yaptı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kastamonu’nun kuzeydoğusu ile Sinop’ta devam eden yağışların, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.