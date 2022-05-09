'Karadul' operasyonu: İki canlı bomba yakalandı
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, örgütün 'Karadul' olarak adlandırdığı 2 kadın canlı bombanın da olduğu bildirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Örgüt üyelerinin kentte eylem hazırlığı içinde oldukları yönünde alınan istihbarat üzerine yapılan teknik takip işlemlerinin ardından, belirlenen adreslere bugün eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüphelinin yakalanması için kent merkezinde ve Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda, S.E., K.F.K., A.A.M., H.A.A., A.E.K., H.S., A.H., O.S. ve E.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ikisinin, örgütün 'Karadul' olarak adlandırdığı kadın canlı bomba olduğu ve kente eylem yapmak için geldikleri bildirildi.
Örgüt mensuplarının adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Kimliği belirlenen 4 örgüt mensubunu yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
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