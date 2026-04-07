'Karagümrük çetesi'ne 4 ilde operasyon: 28 gözaltı!

7.04.2026 09:23:00
DHA
Kamuoyunda ‘Karagümrük çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde olarak bilinen suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, liderliğini N.E.’nin yaptığı kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütü takibe alındı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Erzincan’da örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

Şapkalılar Çetesi'ne operasyon: Şüpheliler adliyede İstanbul'da 55 farklı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si kadın, 3'ü yaşı küçük 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önce örgüte yönelik operasyonlarda 95 şüphelinin tutuklandığı, 4 örgüt yöneticisi hakkında ise kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu öğrenildi. Örgüt lideri Volkan R.A.'nın Fransa'da yakalandığı ve iade sürecinin sürdüğü belirtildi.
İş yerlerini haraca bağlamışlar... Daltonlar çetesi yakayı ele verdi! Hatay'da Daltonlar Suç Örgütü adını kullanarak tehditle haraç isteyen 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonlarla yakalandı, 5 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Simitçi cinayetinin arkasındaki isim ortaya çıktı... Talimat Barış Boyun çetesinden gelmiş! Yalova'da simitçi Ramazan Elkıtay'ın evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütünün yönlendirdiği 2 sanık için 29'ar yıla kadar hapis cezası istendi.