19.03.2026 12:25:00
İş yerlerini haraca bağlamışlar... Daltonlar çetesi yakayı ele verdi!

Hatay'da Daltonlar Suç Örgütü adını kullanarak tehditle haraç isteyen 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonlarla yakalandı, 5 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hatay'da Daltonlar Suç Örgütü'nün adını kullanarak tehdit eden ve haraç isteyen, tehdit ettikleri ve haraç vermeyen şahsa ait iş yerini kurşunlama olayına karışan 4 şüpheli şahıs, 12 Ocak günü yapılan operasyonda yakalandı.

Şüpheliler, 15 Ocak günü "nitelikli yağma", "tehdit", "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şahısların araç ve ikamet aramalarında; 1 ruhsatsız tabanca, 44 fişek, 7 bıçak,1 muşta, 4 sopa, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda ve şüphelilerin yapılan materyal incelemelerinde tespit edilen yeni şüpheli şahıslar Y.N , A.A. ve D.V. ise, 17 Mart günü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şahıslar mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan Y.N. mahkemece tutuklanırken, diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İlgili Konular: #hatay #haraç #daltonlar

Daltonlar çetesinin liderlerinden Caner Koçer'in öldürüldüğü iddia edildi Daltonlar çetesinin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'in, İspanya'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü ileri sürüldü.
Muğla'da 'Daltonlar' ve 'Casperlar' çetesine operasyon! Muğla merkezli 5 ilde 'Daltonlar' ve 'Casperlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
‘Daltonlar’ çetesi iddianamesi tamamlandı: 1281 yıl hapis istendi İstanbul’da 105 şüpheli hakkında hazırlanan 1676 sayfalık iddianamede, yaşları 15-20 arasında değişen gençlerin dizilerden ve oyunlardan etkilenerek suç örgütüne katıldığı, sosyal medyada “intikam yeminleri” ettikleri belirtildi. Lider ve yöneticiler için rekor cezalar talep edildi.