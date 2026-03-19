İş yerlerini haraca bağlamışlar... Daltonlar çetesi yakayı ele verdi!

Hatay'da Daltonlar Suç Örgütü'nün adını kullanarak tehdit eden ve haraç isteyen, tehdit ettikleri ve haraç vermeyen şahsa ait iş yerini kurşunlama olayına karışan 4 şüpheli şahıs, 12 Ocak günü yapılan operasyonda yakalandı.

Şüpheliler, 15 Ocak günü "nitelikli yağma", "tehdit", "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şahısların araç ve ikamet aramalarında; 1 ruhsatsız tabanca, 44 fişek, 7 bıçak,1 muşta, 4 sopa, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda ve şüphelilerin yapılan materyal incelemelerinde tespit edilen yeni şüpheli şahıslar Y.N , A.A. ve D.V. ise, 17 Mart günü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şahıslar mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan Y.N. mahkemece tutuklanırken, diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.