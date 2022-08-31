Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı Metrosu’nun açılışını yine erteledi

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kâğıthane-Gayrettepe-Havalimanı Metro hattının Kâğıthane-İstanbul Havalimanı kesimi için son iki yılda beş farklı açılış tarihi duyurdu. Karaismaioğlu, ilk olarak Nisan 2021’de hizmete gireceğini belirttiği metronun açılışını, geçen cumartesi yaptığı son açıklamayla yaklaşık iki yıl öteledi. Karaismailoğlu, bu kez hattın Kasım 2022’de yolcu taşımaya başlayacağını söyledi.

Karaismailoğlu’nun son iki yılda duyurduğu beş farklı açılış tarihi şöyle:

- Nisan 2021: Bakan Karaismailoğlu, 3 Ekim 2020’de söz konusu metro hattının Göktürk şantiyesinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, “Kâğıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

- Mart 2022: Karaismailoğlu, 8 Kasım 2021’de Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattındaki test sürüşüne katıldıktan sonra, “Kâğıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

- Ağustos 2022: Bakan Karaismailoğlu, geçen 4 Nisan, 17 Mayıs ve 30 Mayıs’ta art arda yaptığı açıklamalarda Kâğıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının ağustos ayı itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

- Eylül 2022: Karaismailoğlu, 25 Temmuz 2022’de Kâğıthane’de yaptığı konuşmada hattın İstanbul Havalimanı-Kâğıthane etabının eylül sonuna doğru açılacağını bildirdi.

- Kasım 2022: Bakan Karaismailoğlu, geçen cumartesi Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro şantiyesinde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan, “Kâğıthane-İstanbul Havalimanı arasını kasım ayında hizmete alacağız” dedi.

