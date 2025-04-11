Karaköy'de dehşet anladı: Fırın çalışanının önünü kesip, tekme tokat darbettiler!
Karaköy’de iş yerinden çıkan fırın çalışanı Bişar T., (46) önünü kesen 3 şüpheli tarafından tekme tokat dövüldü. Bişar T.'nin bin 600 lirasını da gasbeden 3 şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri tarafından 50 farklı kamera görüntüsünü izlenerek tespit edildikten sonra yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyoğlu Karaköy’de 5 Nisan Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında iş yerinden çıkan fırın çalışanı Bişar T., dışarıda beklediği sırada yanına yaklaşan 3 şüpheli kendisinden para istedi.
Bişar T. para vermek istememesi üzerine 3 şüpheli tarafından darbedildi.
Bişar T.’yi cadde ortasında tekme tokat döven 3 şüpheli, bin 600 lirasını da gasbettikten sonra kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI
Olayın ardından Bişar T.’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Güven Timleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 50 farklı kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin M.S., B.H. ve M.N. olduklarını tespit etti.
Devam eden çalışmalarda M.S., Esenyurt’ta, B.H. Sultangazi’de, M.N. ise Bağcılar’da yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin poliste toplamda 4 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'Gasp' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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