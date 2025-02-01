Karaköy'de silahlı park yeri kavgası: 1 kişi tutuklandı
İstanbul Karaköy’de bir iş yerinin çalışanlarıyla iki vale arasında araç parkı yüzünden kavga çıktı. Tarafların birbirlerini darbettiği olayda işletmecilerden biri silahla ateş açtı.
Beyoğlu Karaköy’de cadde üzerindeki bir balık dürüm büfesinin işletmecisi ve çalışanı ile sokakta vale hizmeti veren iki kişi arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Kavgada, büfe işletmecisi Sıdık Ş. silahını çekerek ateş etti.
İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah kullanan Sıdık Ş. ve çalışanı Ferdi K.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis soruşturması sonucunda kavgaya karışan Ramazan N. ve Özgür N.'nin de olayda yer aldığı belirlendi. Şüphelilerin toplam 54 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, silah kullanan Sıdık Ş., “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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