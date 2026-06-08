Karaman’da 18 yıllık sır perdesi aralandı: Terzi cinayetinin katili, en yakın arkadaşı çıktı!

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte uzun yıllardır "faili meçhul" olarak bekleyen geçmişe dönük cinayet dosyalarının yeniden incelenmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda, 18 yıldır çözülemeyen terzi Erkan Erkara cinayeti dosyası, oluşturulan özel bir ekiple sil baştan ele alındı. Yargı organları ve emniyet güçlerinin koordineli çalışması sonucu, yıllar önce işlenen cinayete dair somut delillere ulaşıldı.

BARAJ KENARINDA BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNMUŞTU

Karaman'da terzilik yapan 33 yaşındaki Erkan Erkara, 27 Aralık 2008 tarihinde aniden ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarının ardından emniyet güçlerince yürütülen arama çalışmaları, 4 Ocak 2009'da Gödet Barajı civarında avlanan avcıların ihbarıyla acı bir gerçeğe dönüştü. Erkara'nın cansız bedeni, bir battaniyeye sarılmış halde baraj kenarında bulundu.

O dönem yapılan adli tıp incelemelerinde, Erkara'nın vücudunun farklı bölgelerine kesici ve delici bir aletle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Dönemin şartlarında birçok kişinin ifadesine başvurulmasına rağmen somut bir netice alınamamış ve dosya faili meçhul olarak rafa kaldırılmıştı.

372 SAATLİK KAYIT İTÜ LABORATUVARINDA İNCELENDİ

Sabah'ın haberine göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, dosyayı yeniden açtıktan sonra ilk olarak o döneme ait dijital verileri masaya yatırdı. Olay gününe ve sonrasına ait 372 saatlik MOBESE ile güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelemeye alındı.

Kayıtlarda, Erkara’nın kaybolduğu gece kendisine ait araçla bir akaryakıt istasyonuna giren kapüşonlu bir şüpheli belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu kişinin Erkara'nın en yakın arkadaşı olan berber M.E.K. (40) olabileceği ihtimali üzerinde durdu. 2008 yılı teknolojisiyle kaydedilen ve çözünürlüğü oldukça düşük olan bu görüntüler, antropolojik ve biyometrik karşılaştırma yapılması amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) gönderildi. İTÜ uzmanlarının gelişmiş yazılımlarla çözünürlüğünü artırdığı görüntülerde, istasyondaki şüphelinin yüzde 80-85 oranında berber M.E.K. olduğu raporlandı.

HTS KAYITLARI VE TEKNİK TAKİP ŞÜPHELERİ DOĞRULADI

Alınan bilimsel raporun ardından harekete geçen cinayet büro ekipleri, şüpheli M.E.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin geçmişe dönük HTS (telefon trafiği) ve baz istasyonu verileri incelendiğinde soruşturmanın seyrini değiştiren şu bulgulara ulaşıldı:

PARA TARTIŞMASI İDDİASI



M.E.K.’nın olay döneminde alınan ilk ifadesinde "Birlikte alkol aldık, sonra ayrıldık" diyerek hedef şaşırttığı, ancak ikili arasında o gece alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığı ileri sürüldü.

ARACI YAKININA BIRAKMI



M.E.K.'nın, cinayetin ardından maktule ait aracı kendi babasının evinin hemen yakınına park ederek göz önünde tuttuğu saptandı.

OLAY YERİNDE TELEFON BAZI



Şüphelinin cep telefonunun, cinayetten kısa bir süre sonra cesedin atıldığı baraj havzasında baz verdiği; maktulün kaybolmasının ardından ise yakın arkadaşı olmasına rağmen ailesini hiç aramadığı ve ceset bulunduktan hemen sonra telefon hattını değiştirdiği belirlendi.

Ayrıca süreç içinde ifadesine başvurulan bir tanığın verdiği eşkal tarifinin de şüpheli M.E.K. ile birebir uyuştuğu kayıtlara geçti. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden M.E.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.