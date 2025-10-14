Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karaman’da halk otobüsü ile okul servisi çarpıştı: 2 yaralı

14.10.2025 11:02:00
Karaman’da okul servisi ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 10 yaşındaki öğrenci ve 81 yaşındaki yolcu yaralandı, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Karaman’da halk otobüsü ile okul servisinin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 2264. Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.M.Ç idaresindeki 70 C 0127 plakalı Citroen marka okul servisi ile M.D. yönetimindeki 70 FL 292 plakalı belediye ait halk otobüsü çarpıştı. Kazada halk otobüsündeki yolcu M.G. (81) ile okul servisindeki ilkokul 4.’ncü sınıf öğrencisi B.V. (10) isimli kız çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yapılan inceleme sonrası araçları yoldan kaldırılan ekipler kazayla ilgili tahkikat başlattı.

