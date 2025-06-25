Karaman'da kaybolan 2 yaşındaki bebekten haber var: 12 saat sonra bulundu!

Ayrancı ilçesi Kavuklar köyü yakınında tarım işçilerinin kaldığı çadırda ailesiyle yaşayan N.E.A., çadırın önünde oynarken kayboldu.

Durumu fark eden ailesi, çevrede yaptığı aramada bebeği bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Karaman ve Konya'dan AFAD ekipleri, UMKE ve jandarma komando timleri sevk edildi.

Ekipler eğitimli iz takip köpeği ve havadan da dronla bölgeyi aradı. Yapılan çalışmada N.E.A., yaklaşık 12 saat sonra 2 kilometre uzaklıktaki çiftliğin yakınında bulundu. Ayrancı Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen N.E.A., ailesine teslim edildi.