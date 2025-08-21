Karaman'ın plaka kodu ne? Karaman'ın plaka numarası kaç? Karaman ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 16:38:00
Haber Merkezi
Karaman’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Karaman ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Karaman plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KARAMAN'IN PLAKA KODU NEDİR?

Karaman’ın plaka kodu 70 olup, Türkiye’de en bilinen plaka kodlarından biridir. Karaman’da araç plakaları, 70 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Karaman Plaka Kodunun Anlamı

Karaman’ın plaka kodu olan 70, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 70 sayısı, Karaman’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Karaman ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Karaman’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Karaman Merkez    70 A, 70 AC
Ayrancı    70 AY, 70 AN
Başyayla    70 B, 70 BY
Ermenek    70 E, 70 ER
Kazımkarabekir    70 K, 70 KZ
Sarıveliler    70 S, 70 SV

