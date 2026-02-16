TOKİ tarafından hayata geçirilen projede Karaman 1550 konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek. Peki, Karaman TOKİ çekilişi tarihi belli oldu mu? 2026 Karaman TOKİ çekilişi ne zaman? İşte, ayrıntılar...

Karaman TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ Karaman 1550 konut kura çekilişi 16 Şubat Pazartesi saat 15:00'de başlayacak.

TOKİ KARAMAN 1550 KONUT DAĞILIMI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek Karaman 1550 Konut Projesi kapsamında inşa edilecek konutların ilçe ve beldelere göre dağılımı belli oldu. Proje çerçevesinde Karaman merkez ve ilçelerinde toplam 1.550 konut yapılacak.

Karaman Merkez ve Beldeleri

Karaman Merkez: 1.000 konut

Karaman Merkez Akçaşehir: 30 konut

Karaman Merkez Sudurağı: 142 konut

İlçelere Göre Konut Sayıları

Ayrancı: 94 konut

Başyayla: 20 konut

Ermenek: 100 konut

Sarıveliler: 47 konut

Sarıveliler Göktepe: 70 konut