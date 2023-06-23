Karaman’da 13 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor
Karaman’da dün ortadan kaybolan 13 yaşındaki Ayşe İpek'ten haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden 13 yaşındaki Ayşe İpek, dün öğle saatlerinde evlerine yakın olan babası İbrahim İpek’in iş yerine gitti.
Ayşe İpek, bir süre burada durduktan sonra iş yerinden ayrıldı. Ancak Ayşe evine dönmedi. Bunun üzerine telaşlanan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Ailesi dün öğle saatlerinden beri kendisinden haber alamadıkları kızları Ayşe’nin yerini bilen veya görenlerin insanlık namıma polise haber vermelerini istedi.
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