Meclis'in 'çocuk istismarı' raporundan dikkat çeken tespitler: Tarikat uyarısı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:00

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını altı yaşındayken bir tarikat üyesiyle “imam nikâhıyla evlendirmesinin ve kız çocuğunun istismar edilmesinin” ortaya çıkması üzerine Meclis’te kurulan Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, taslak raporu hazırladı.

Raporda, “Üç yaş altındaki çocuklar daha fazla ihmale ve fiziksel istismara maruz kalırken kız çocukları daha fazla oranda cinsel istismara maruz kalabilmektedir” denildi. Raporun “Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik tespit ve öneriler” kısmında ise sekiz ana başlık altında 246 maddelik öneriler yer aldı.

EĞİTİM VURGUSU

Mevzuat değişikliği ve güncellemelerinin önerildiği rapordan öne çıkan öneriler özetle şöyle:

Toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artıracak çalışmalar yaygınlaştırılmalı.

Üniversitelerde çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi konulu bilimsel araştırmalar teşvik edilmeli.

Zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin okul terkinin önlenmesi için tedbirler alınmalı.

Okulöncesinden başlamak üzere her bir çocuğa yönelik “hayır deme becerisi”, “güvenli mesafe”, “mahremiyet”, “güvenli ilişkiler”, “iyi dokunuş-kötü dokunuş” eksenli eğitimler yaygınlaştırılmalı.

Çocuğun ifadesinin kural olarak bir kez alınmasına yönelik politika ve uygulamalar güçlendirilmeli.

DENETİMSİZLİK İTİRAFI

Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik sosyal ekonomik destek programları güçlendirilmeli.

Tek ebeveynli ailelere destek mekanizmaları güçlendirilmeli.

Afet ve acil durumlar sonrası refakatsiz kalan çocuklar korunmalı.

Şehirlerin sokak, cadde, park gibi yerlerin ıs¸ıklandırma ve gu¨venligˆi sagˆlanmalı.

Vakıf ya da dernek bünyesinde özellikle barınma hizmeti alan çocuklara sunulan hizmetlere ilişkin denetim mekanizmaları güçlendirilmeli; denetim raporları kamuoyuna açık şekilde paylaşılmalı.

TBMM bünyesinde daimi “Çocuk Hakları Komisyonu” kurulmalı.”

MEDYA DA YER ALDI