Resmi Gazete'de yayımlandı: Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:17

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 09:21

Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’nun görev süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre komisyon TBMM’nin tatili veya ara vermesi sırasında görev yapabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararına göre, “6 yaşındaki bir kız çocuğunun ‘evlilik’ adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olaylarının yaşanamaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gerek tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun görev süresi, 12 Nisan itibarıyla 1 ay uzatıldı.

Komisyon TBMM’nin tatili veya ara vermesi sırasında görev yapabilecek.