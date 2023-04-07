Resmi Gazete'de yayımlandı: Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki çocuğunu 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle 'evlendirme' skandalı sonrası TBMM'de kurulan Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’nun görev süresinin uzatılmasına karar verildi.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:17
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
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Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’nun görev süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre komisyon TBMM’nin tatili veya ara vermesi sırasında görev yapabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararına göre, “6 yaşındaki bir kız çocuğunun ‘evlilik’ adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olaylarının yaşanamaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gerek tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun görev süresi, 12 Nisan itibarıyla 1 ay uzatıldı.

Komisyon TBMM’nin tatili veya ara vermesi sırasında görev yapabilecek.


Resmi Gazete TBMM Çocuk istismarı

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