Öğretim görevlisi çocuk istismarı görüntüsü bulundurmaktan gözaltına alındı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi, '18 yaşından küçük çocuklara ait müstehcen görüntülerin indirilmesi, paylaşılması ve depolanması’ suçundan gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 15.06.2023 - 15:03
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde '18 yaşından küçük çocuklara ait müstehcen görüntülerin indirilmesi, paylaşılması ve depolanmasıyla' ilgili eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi 62 yaşındaki A.S.'nin de bulunduğu T.G., H.G. ve B.A. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla birlikte görüntüler ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 4 kişi polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. 4 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren öğretim görevlisi A.S.'ye elektrik kelepçe takılarak ev hapsi verilirken, B.A., H.G. ve T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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