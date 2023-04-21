Karaman'da araç üst geçitten düştü: İki kişi yaşamını yitirdi
Karaman'da üst geçitten düşen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Karaman'da üst geçitten düşen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Altın (63) yönetimindeki 70 ABM 714 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli köprülü kavşağı üst geçidinde demir bariyerleri aşarak alt geçide düştü.
Sürücü Altın kaza yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Melisa Altın ve İlkay Kalaycı yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlkay Kalaycı da, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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