Karaman'da araç üst geçitten düştü: İki kişi yaşamını yitirdi

Karaman'da üst geçitten düşen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

AA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 09:54
Abone Ol google-news

Karaman'da üst geçitten düşen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Altın (63) yönetimindeki 70 ABM 714 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli köprülü kavşağı üst geçidinde demir bariyerleri aşarak alt geçide düştü.

Sürücü Altın kaza yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Melisa Altın ve İlkay Kalaycı yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlkay Kalaycı da, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


bariyer cansız beden Cumhuriyet Mahallesi hafif ticari araç Ereğli Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARAMAN sürücü Ticari araç üst geçit

İlgili Haberler

Bolu’da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Bolu’da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Trafiğe kapandı: Ankara-Samsun yolunda 10 araçlık zincirleme kaza! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var...

Trafiğe kapandı: Ankara-Samsun yolunda 10 araçlık zincirleme kaza! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var...
Ümraniye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ümraniye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler