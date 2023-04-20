Trafiğe kapandı: Ankara-Samsun yolunda 10 araçlık zincirleme kaza! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var...

Ankara'da, yaklaşık 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe kapandı.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 08:40
Trafiğe kapandı: Ankara-Samsun yolunda 10 araçlık zincirleme kaza! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var...
Abone Ol google-news

Feci kaza, sabah saatlerinde, Ankara-Kırıkkale arasındaki yolun Elmadağ ilçesi mevkisinde meydana geldi. 

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda, Kırıkkale yönünde yaklaşık 10 aracın birbirine girdiği belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

1 KİŞİ ÖLDÜ

İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 11 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın ardından Ankara-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.


kaza trafik kazası Ankara

İlgili Haberler

Esad kazandı, hepsi kaybetti

Esad kazandı, hepsi kaybetti
Sivas’ta otobüs kazası: 10 yaralı

Sivas’ta otobüs kazası: 10 yaralı
Ümraniye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ümraniye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler