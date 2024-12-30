Karaman'da faciadan dönüldü: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı!
Karaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 70 M 0003 plakalı yolcu minibüsü ile R.A. yönetimindeki 70 EE 894 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle dolmuş sürücüsü A.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı dolmuş sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: #KARAMAN #Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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