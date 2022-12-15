Karaman'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

15 Aralık 2022 Perşembe, 23:21

Karaman'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapan, yaptıran ve aracılık eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 7 kişi zorla fuhuş yaptırdıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş, P.K, H.Ö. ve H.C.Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla, iki kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.