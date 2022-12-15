Karaman'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Karaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

İHA
15 Aralık 2022 Perşembe, 23:21
Karaman'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
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Karaman'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapan, yaptıran ve aracılık eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 7 kişi zorla fuhuş yaptırdıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş, P.K, H.Ö. ve H.C.Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla, iki kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.


KARAMAN fuhuş

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