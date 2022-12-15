Karaman'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Karaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Karaman'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapan, yaptıran ve aracılık eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 7 kişi zorla fuhuş yaptırdıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş, P.K, H.Ö. ve H.C.Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla, iki kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbullu iradesine sahip çıktı
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- İmamoğlu davası ‘ahmak’tan ibaret değil
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- 12 gün sonra tutuklandılar!
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!