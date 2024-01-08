Karaman’da gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 17:23

Güncelleme: 08.01.2024 - 17:25

Olay, saat 13.30 sıralarında Elma Şehir Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.D. (16), sokak ortasında karşılaştığı husumetlileri M.A.Ş. (17) ve A.D. (16) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., bacaklarından bıçaklandı. Y.D., kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Y.D. olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinden yaya olarak kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.