İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateşte yaralanan astsubay tedavi altına alındı.

AA
19 Ağustos 2022 Cuma, 06:06
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı
Abone Ol google-news

Jandarma ekipleri, İzmir'in Bayındır ilçesinde kırsal alanında uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Astsubay Erdem Bakışkan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakışkan, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen ve kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 


İzmir uyuşturucu Operasyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler