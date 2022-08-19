İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı
İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateşte yaralanan astsubay tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, İzmir'in Bayındır ilçesinde kırsal alanında uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Astsubay Erdem Bakışkan yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakışkan, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen ve kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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