Karaman'da korkunç kaza! Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: Yolcu öldü, sürücü yaralandı

Karaman’da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Karaman'da korkunç kaza! Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: Yolcu öldü, sürücü yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:59

Urgan Mahallesi 1991. Sokak üzerindeki kavşakta E.K. (19) idaresindeki 70 ABN 054 plakalı motosiklet ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen N.E.A. (43) yönetimindeki 06 MD 2289 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.K. ile arkasındaki Mehmet Ali Kara (17) yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Mehmet Ali Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #KARAMAN #Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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