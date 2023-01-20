Karaman'da sokak ortasında dehşet: Yolda yürürken, tüfekle bacaklarından vuruldu
Karaman'da Selim E. (25), yolda yürürken uğradığı tüfekli saldırıda bacaklarından yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Külhan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde, saat 16.30 sıralarında Selim E.'nin üzerine, yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre kimliği belirsiz kişi av tüfeğiyle ateş açtı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Bacaklarından yaralanan Selim E., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Selim E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
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