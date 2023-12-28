Karaman'da sürücünün kontağını çevirdiği otomobil alev aldı!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:56

Güncelleme: 28.12.2023 - 11:02

Karaman'da Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; işe gitmek için otomobiline binen Nuray Yılmaz, aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu sırada aracın motor kısmı, birden alev aldı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Yılmaz, alev topuna dönen otomobilinden inip, itfaiyeye haber verdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Ön incelemede, yangının benzin otomatiği kısmından çıktığını belirledi.