Karaman'da sürücünün kontağını çevirdiği otomobil alev aldı!
Karaman'da sahibi Nuray Yılmaz'ın kontağı çevirmesi ile alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaman'da Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; işe gitmek için otomobiline binen Nuray Yılmaz, aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu sırada aracın motor kısmı, birden alev aldı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ!
Yılmaz, alev topuna dönen otomobilinden inip, itfaiyeye haber verdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Ön incelemede, yangının benzin otomatiği kısmından çıktığını belirledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Onlarca ölü ve yaralı var!
- Ercan'dan iki il için 6.8'lik deprem uyarısı!
- Netanyahu’dan Erdoğan’a ‘Hitler’ yanıtı
- Gazeteci Can Ataklı için karar verildi
- Schumacher'in kardeşinden üzen açıklama
- Demirtaş, 'asgari'yi yorumladı
- CHP'li belediye başkanına ölüm tehdidi
- HÜDA PAR Erdoğan’ın projesini çaldı!
- DEM Parti önünde gerginlik!
- 15 dakikada 500 kilometre şarj olan model geliyor