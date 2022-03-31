Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'Necmettin Erbakan' yanıtı: Bugün ne yapıyorsunuz?

31 Mart 2022 Perşembe, 20:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerle yaptığı söyleşide, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" sözlerine yönelik "Tereciye tere satmasınlar" yorumunu yaptı.

Erdoğan, "Ben Erbakan hocamın, İstanbul gibi bir şehirde gençlik kolları başkanlığından tutun il başkanlığına varıncaya kadar teşkilatlarından geliyorum. Onun teşkilatında il başkanlığını yapmışım. Daha sonra yine hocamın döneminde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yapmışım. Tereciye tere satmasınlar. Biliyoruz bu işleri. Böyle bir saçmalık olur mu? Herhalde o malum Kıbrıs hadisesi sebebiyle, oradan ilhamla böyle bir şeyi söyleme noktasına gidiyor ki, elmayla armudu birbirine karıştırmamak lazım. O günün şartlarıyla ondan sonraki şartlar hiç birbiriyle mukayese dahi edilmez ve böyle bir benzetme olmaz" ifadeleri kullanmıştı.

"BUGÜN NE YAPIYORSUNUZ?"

Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Erdoğan'ı etiketleyen Karamollaoğlu, “Evet Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siz bizim gençlik kollarımızda görev yaptınız, il başkanlığımızı yaptınız, bizde belediye başkanlığı yaptınız ve MKYK'da görev aldınız, doğru. Tamam, bunlar iyi güzel de; sonra ne yaptınız ve bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte!” ifadelerini kullandı.