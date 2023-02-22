Karamollaoğlu'ndan 'Not ediyoruz' açıklamalarına sert tepki: Hodri meydan!

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 17:24

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 18:03

Geçen günlerde AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaların parçası olmadık. Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz" demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında Çelik'in sözlerine benzer açıklamalarda bulunarak "Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da bilinmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

"Not ediyoruz" açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan tepki geldi.

"BİZ DE NOTLARIMIZI ALDIK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Beyefendiler not alıyorlarmış, tek tek defter tutuyorlarmış!

Uzmanların dile getirdiklerini not almayanlar, yapılacak hazırlıkların defterini tutmayanlar; elbette ancak bunları not alır! Hodri meydan! Biz de vatandaşlarımız da notlarımızı aldık, defterimizi tutuyoruz!"

Beyefendiler not alıyorlarmış, tek tek defter tutuyorlarmış!



Uzmanların dile getirdiklerini not almayanlar, yapılacak hazırlıkların defterini tutmayanlar; elbette ancak bunları not alır!



Hodri meydan!

Biz de vatandaşlarımız da notlarımızı aldık, defterimizi tutuyoruz! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) February 22, 2023

"ŞOV YAPMAYI BIRAKIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz."