Karamollaoğlu'ndan 'Not ediyoruz' açıklamalarına sert tepki: Hodri meydan!

Geçen günlerde AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaların parçası olmadık. Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz" demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında Çelik'in sözlerine benzer açıklamalarda bulunarak "Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da bilinmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

"Not ediyoruz" açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Beyefendiler not alıyorlarmış, tek tek defter tutuyorlarmış!

Uzmanların dile getirdiklerini not almayanlar, yapılacak hazırlıkların defterini tutmayanlar; elbette ancak bunları not alır! Hodri meydan! Biz de vatandaşlarımız da notlarımızı aldık, defterimizi tutuyoruz!"

Beyefendiler not alıyorlarmış, tek tek defter tutuyorlarmış!



Uzmanların dile getirdiklerini not almayanlar, yapılacak hazırlıkların defterini tutmayanlar; elbette ancak bunları not alır!



Hodri meydan!

Biz de vatandaşlarımız da notlarımızı aldık, defterimizi tutuyoruz!