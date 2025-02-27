Karanlığa teslim olmayacağız!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 21:30

Güncelleme: 28.02.2025 - 00:03

Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü’nü harf devriminin simge noktalarından biri olan Tekirdağ’da başlatan Eğitim İş Sendikası emek ve eğitim mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Eğitim İş’in son durağı ise başkent Ankara olacak. Sendika 1 Mart’ta, saat 12.00’de, Ankara Tandoğan Meydanı’nda ses yükseltecek. Eğitim İş'ten yaptığı çağrıyla tüm yurttaşları buluşmaya davet etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet ve emek mücadelesine gönül veren yurttaşlar!

Her geçen gün ülkemizde hukuk, adalet ve demokrasi ayaklar altına alınmakta, emekçiler yoksulluğa mahkum edilmekte, eğitim sistemi bilimden ve laiklikten uzaklaştırılmaktadır.

Toplum, korkutulmak, sindirilmek ve susturulmak istenmektedir. Bizler, bu karanlığa teslim olmayacağız!

Bu çağrı, insanlık onuruna, emeğine, haklarına sahip çıkan Cumhuriyeti, adaleti ve özgürlüğü savunan herkesedir!

Cumhuriyet’i tehdit edenlere karşı,

Cumhuriyet’in kazanımlarını yok sayanlara karşı,

Cumhuriyet’in ışığını söndürmek isteyenlere karşı,

Gelin, sesimize ses, gücümüze katın!

Bu mücadele hepimizin!

1 Mart’ta, saat 12.00’de, Ankara Tandoğan Meydanı’nda buluşalım!

Mitingimizin ardından hep birlikte Anıtkabir’e Büyük Önderimiz Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e yürüyelim!”