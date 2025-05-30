Basın açıklamasında, “Gezi adına hapiste tuttuğunuz herkesi derhal serbest bırakın. 12 yıldır söylediklerimizi bugün de hatırlatıyoruz. Gezi Direnişi’nin Berkin’in Ali İsmail’in, Ahmet’in, Mehmet’in, Abdo Can’ın, Medeni’nin, Ethem’in katillerinden ve azmettiricilerinden sorulacak bir hesabı var. Gezi Direnişi bu ülkenin dünü değil geleceğidir. Karanlık gider Gezi kalır” ifadelerine yer verildi.