Basın açıklamasında, “Gezi adına hapiste tuttuğunuz herkesi derhal serbest bırakın. 12 yıldır söylediklerimizi bugün de hatırlatıyoruz. Gezi Direnişi’nin Berkin’in Ali İsmail’in, Ahmet’in, Mehmet’in, Abdo Can’ın, Medeni’nin, Ethem’in katillerinden ve azmettiricilerinden sorulacak bir hesabı var. Gezi Direnişi bu ülkenin dünü değil geleceğidir. Karanlık gider Gezi kalır” ifadelerine yer verildi.
'Karanlık gider Gezi kalır'
12’nci yılında Gezi’de yaşamlarını yitirenleri anmak için Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, dün Atakum ilçesinde bulunan Çobanlı İskelesi önünde bir araya geldi.
30.05.2025 04:00:00
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Cemil Ciğerim