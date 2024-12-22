Karar çıkması bekleniyor: Narin Güran cinayeti davasında kritik hafta

Yayınlanma: 22.12.2024 - 15:53

Güncelleme: 22.12.2024 - 15:53

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran ile cansız bedenini bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar’ın ''iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davanın 26 Aralık'ta görülecek duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan Güran ailesinin 8 yaşındaki kızları Narin Güran, 21 Ağustos günü Kuran kursuna gitmek için ayrıldığı evinden sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yapılan ihbarın ardından Narin’i bulmak üzere jandarma ve polis özel harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi, sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri harekete geçti.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda oluşan arama kurtarma ekipleri, kırsal mahalledeki evlerde ve tarlalarda defalarca arama yaptı. Yaklaşık 2 bin personelle yapılan arama çalışmalarına, Ankara’dan gönderilen özel ekip de dahil oldu.

Arama çalışmalarının 18'inci gününde Narin'in cansız bedeni Tavşantepe Mahallesi’ne iki kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Narin'in cansız bedeni üzerinde yapılan otopside ölüm nedeniyle ilgili hazırlanan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir" ifadesine yer verildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Narin’in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran, komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 23 Ekim günü kabul edilen iddianamede, Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu tutuklu 4 şüpheli hakkında ''iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenildi, diğer 8 tutuklu için ise ayrıca iddianame hazırlanacağı öğrenildi.

SAVCI: "VERİLECEK CEZADA TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMASIN"

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım görülen ve üç süren duruşma, delillerin toplatılması ve savcılık mütalaasının sunulması için 26 Aralık'a ertelendi.

Davanın savcısı Özge Nida Polat tarafından hazırlanan 14 sayfalık mütalaa 6 Aralık günü, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Savcı Polat, mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında ''iştirak halinde çocuğu kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mütalaasının sonuç bölümünde savcı Polat, sanıklar hakkında istenen cezalar hakkında, ''İzah olunan nedenlerle üzerlerine atılı 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçunu işleyen sanıklar Enes Güran ve Yüksel Güran’ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-d,e, 53/1 ve 63'üncü sevk maddeleri uyarınca, sanıklar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın eylemine uyan TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını" talep ederken, ''Verilecek cezada takdiri indirim uygulanmasın'' dedi.

KARAR BEKLENİYOR

7 Kasım günü görülen ve üç gün süren ilk duruşmada mahkemenin, delillerin toplanması ve mütalaanın sunulmasına yönelik verdiği süre nedeniyle 26 Aralık’ta görülecek duruşmada karar çıkması bekleniyor.