‘Karar sansür niteliğindedir’

Yayınlanma: 02.08.2024 - 13:27

Güncelleme: 02.08.2024 - 13:27

Yenilik Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya platformu Instagram’a erişim engellemesi kararı getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, erişim engelinin Hamas Lideri İsmail Haniye’nin suikastle öldürülmesi sonrası Hamas’ı destekleyici ve övücü paylaşımlara getirilen engeller olduğunun ileri sürülmesine değinildi. Bu kapsamda, “BTK’nın erişim engeli kararı sansür niteliğindedir, yasal dayanaktan yoksundur ve derhal kaldırılmalıdır. Bu uygulama, Türkiye’yi diktatörlüklerle yönetilen ülkelerle aynı kategoriye sokmaktadır ve Türk ulusunu dünyaya rezil eden tam bir taş devri uygulamasıdır, barbarlıktır, patavatsızlıktır. Ülkelerin savaş halinde bile bu şekilde yasak, erişim engelleri getirmemektedirler” ifadeleri kullanıldı.