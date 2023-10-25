Karavandaki yangında hayatını kaybetmişti...Kimliği belli oldu!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:41

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:50

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Santral Mahallesi Batı Çevre Yolu’nda dün saat 14.30 sıralarında karavana çevrilen 48 AKA 410 plakalı midibüsün yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, karavanda yapılan incelemede erkek cesedi bulundu.

YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ AMA...

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, ölen kişinin alevleri yangın tüpüyle söndürmeye çalıştığı, yangının bir anda yayıldığı bilgisine ulaştı. Karavanda yapılan incelemede 2 yangın tüpü olduğu, birinin cesedin yanında bulunduğu görüldü. Ceset, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin Nuri Yelok (61) olduğu belirlendi. Yelok'un sosyal medya hesabından "Artık görmediğim yerleri de görüp hayatın tadını çıkartacağım" paylaşımı yaptığı görüldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı aktarıldı.