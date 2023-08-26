Antalya'da acı olay... Evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti!

Finike ilçesindeki evde çıkan yangında Melahat ve Salih Çakır çifti hayatını kaybetti.

AA/İHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 17:11
Antalya'da acı olay... Evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti!
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Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Eski Mahalle'de tek katlı müstakil evde yangın çıktı.  Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, evde çeşitli rahatsızlıkları bulunan Melahat (83) ve Salih Çakır (81) çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Çiftin cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Çevredekilerin de desteğiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.


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