Antalya'da acı olay... Evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 17:11

Güncelleme: 26.08.2023 - 17:16

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Eski Mahalle'de tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, evde çeşitli rahatsızlıkları bulunan Melahat (83) ve Salih Çakır (81) çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiftin cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Çevredekilerin de desteğiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.