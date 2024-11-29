Karbonmonoksit zehirlenmesine dikkat: Hayati risk taşıyor!
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, kış aylarının gelmesiyle birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerinin arttığını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Özellikle lodoslu havalarda soba yakılmaması gerektiğine dikkat çeken Korkmaz, “Sobanın yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka söndürülmesi lazım” dedi.
Kış aylarında soba, doğal gaz ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmelerin arttığını ifade eden Dr. Korkmaz, bu vakaların çoğunlukla ölümle sonuçlandığını söyledi. Karbonmonoksit gazının renksiz, kokusuz ve tatsız olduğuna dikkat çeken Korkmaz, “Bu gaz sadece soba değil, bacasız gaz sobaları, soba bacalarının iyi çekmemesi, şofbenlerin yetersiz bacaları ve kapalı ortamlarda açık ocakların yakılması gibi nedenlerle de zehirlenmelere yol açabiliyor” dedi.
BELİRTİLER VE İLK YARDIM
Karbonmonoksit gazına maruz kalan kişilerde görülebilecek belirtileri açıklayan Korkmaz, şunları söyledi:
- Hafif zehirlenme belirtileri: Yorgunluk, uyku hali, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı.
- Ağır zehirlenme belirtileri: Şiddetli baş ağrısı, görmede bozukluk, muhakeme bozukluğu, hızlı solunum ve nabız, bayılma.
- İleri aşama: Solunum yetmezliği, koma ve ölüm.
Zehirlenme durumunda yapılacak ilk müdahalenin önemine vurgu yapan Korkmaz, “Gazdan etkilenen kişi derhal açık havaya çıkarılmalı ve hemen 112 Acil Yardım aranmalıdır. Tedavi mutlaka hastanede yapılmalıdır” diye konuştu.
LODOSLU HAVALARDA DİKKAT
Dr. Korkmaz, lodoslu havalarda soba kullanımının özellikle risk taşıdığını belirterek vatandaşları uyardı:
“Bu tür kazaların önüne geçmek için soba ve bacaların düzenli olarak temizlenmesi ve lodoslu havalarda soba yakılmaması büyük önem taşıyor.”
Kış aylarının başlamasıyla artan zehirlenme vakalarına karşı alınacak bu basit önlemlerin hayat kurtarıcı olabileceği vurgulandı.
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