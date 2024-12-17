Karda düşen yaşlı adamı insan zinciriyle kurtardılar

Elazığ'da buz tutan yolda yere düşen kişiyi kurtarmak için seferber olan çevredekiler, dengede kalabilmek için yola kilim serdi. Bazıları ise kaymamak için ayakkabılarını çıkardı. Yaralanan yurttaşi sedyeyle ambulansa taşındı.

Karda düşen yaşlı adamı insan zinciriyle kurtardılar
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:44

Elazığ merkeze bağlı Güneykent Mahallesi Yemişlik bölgesinde, sabah saatlerinde evinden çıkarak otobüse binmek isteyen yurttaş, buz tutan yolda sırt üstü yere düştü. Yaşlı adamın yardımına yetişen çevredekiler de dengede kalmaya çalışırken zor anlar yaşadı. 

Yere serilen kilim ve battaniyelerin yanı sıra bazı yurttaşlar ayakkabılarını çıkararak insan zinciri oluşturdu. Ambulansa taşınan yaşlı adam, hastaneye sevk edildi. 


Etiketler: #Kar #Elazığ

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