Soğuk havalar zemin hazırlıyor: Tedavi edilmezse yüz felcine neden olabilen rahatsızlık

Yayınlanma: 14.12.2024 - 17:23

Güncelleme: 14.12.2024 - 17:23

Orta kulak iltihabı (otitis media), özellikle çocuklarda sıkça görülen bir kulak rahatsızlığıdır. Orta kulakta sıvı birikmesi ve enfeksiyon sonucu ortaya çıkan bu durum, kulakta ağrı, işitme kaybı ve genel rahatsızlık hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabilir. Peki, tedavi edilmezse yüz felcine neden olabilen bu rahatsızlık nedir, neden olur? İşte, orta kulak iltihabına karşı alabileceğiniz önlemler...

ORTA KULAK İLTİHABI NEDİR?

Orta kulak, kulak zarı ile iç kulak arasında yer alan, ses dalgalarını ileten bir boşluktur. Orta kulak iltihabı, bu bölgenin enfekte olması veya iltihaplanması durumudur. Genellikle östaki borusunun tıkanmasıyla başlar ve enfeksiyonun bu bölgeye yayılmasıyla şiddetlenir. Akut orta kulak iltihabı aniden ortaya çıkarken, kronik orta kulak iltihabı uzun süre devam edebilir ve tedavi gerektirir.

ORTA KULAK İLTİHABI NEDEN OLUR?

1. Üst solunum yolu enfeksiyonları:

Orta kulak iltihabının en yaygın nedenlerinden biridir. Soğuk algınlığı, grip veya sinüzit gibi enfeksiyonlar östaki borusunun tıkanmasına neden olabilir.

2. Östaki borusu tıkanıklığı:

Östaki borusu, orta kulaktaki basıncı düzenler ve sıvı drenajını sağlar. Borunun tıkanması, sıvının orta kulakta birikmesine ve enfeksiyona yol açabilir.

3. Alerjiler:

Polen, toz veya gıda alerjileri, burun ve östaki borusunda şişmeye yol açarak tıkanıklığa neden olabilir.

4. Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar:

Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae gibi bakteriler ile çeşitli virüsler orta kulak iltihabına sebep olabilir.

5. Yaş faktörü:

Çocuklarda östaki borusunun kısa ve yatay olması, enfeksiyon riskini artırır. Bebeklerde bağışıklık sistemi tam gelişmediği için risk daha yüksektir.

6. Diğer nedenler:

Pasif sigara içimi, hijyen eksikliği ve kreş gibi kalabalık ortamlarda bulunmak da iltihap riskini artırabilir.

ORTA KULAK İLTİHABINA KARŞI NASIL ÖNLEM ALINIR?

1. Hijyen ve bağışıklık güçlendirme:

Eller sık sık yıkanmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Dengeli bir beslenme ve düzenli egzersizle bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir.

2. Sigara dumanından kaçınma:

Çocukların bulunduğu ortamlarda sigara içilmemeli, pasif sigara dumanına maruz bırakılmamalıdır.

3. Grip ve soğuk algınlığından korunma:

Grip aşıları ve soğuk algınlığından korunma yöntemleri uygulanmalıdır. Hasta kişilerle temas mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır.

4. Burun temizliği:

Burun tıkanıklığı, östaki borusunun düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu nedenle burun temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.

5. Alerjilerin kontrol altında tutulması:

Alerjiye neden olan faktörler belirlenmeli ve mümkün olduğunca bu etkenlerden uzak durulmalıdır.

6. Kreş veya kalabalık ortamlarda dikkatli olmak:

Çocuklar için kreş seçerken hijyen standartlarına dikkat edilmeli, hastalık riski yüksek dönemlerde çocukların kalabalık ortamlarda bulunması sınırlandırılmalıdır.

7. Düzenli kulak kontrolleri:

Özellikle sık tekrarlayan kulak enfeksiyonu yaşayan çocuklar için doktor kontrolleri aksatılmamalıdır.