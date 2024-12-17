Soğuktan kaçan sokak hayvanları esnafa sığındı

Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:04

Güncelleme: 17.12.2024 - 10:08

Soğuk hava etkisinden korunmaya çalışan sokak hayvanları, çareyi esnafın işletmelerine sığınmakta buldu. Ardahan'ın Göle'de sokak köpekleri, kapıları açık bulunan işyerlerine girdi. Hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen fotoğrafçı Burak Şimşek, "Sokakta yiyecek bulamayan köpekler çaresiz kalınca patileri ile işyerlerimizin kapısını açıp içeri girmeye başladı. Lütfen herkes bu konuda duyarlı olsun ve sokaklara onlar için yiyecek bıraksın. Karakışın yaşandığı şu günlerde Göle'nin çevresi de kurtlarla dolu olduğu için köpekler ilçenin dışına da çıkamıyor. Lütfen herkes elinden geldiğince özellikle bu günlerde evlerinin ve işyerlerinin önüne yiyecek bıraksın" diye konuştu.

Ekmek fırının da işçi olarak çalışan Berat Atil ise "Sokak köpekleri yiyecek bulamadıkları gibi dışarısı çok soğuk. Geceleri donmamaları içten bile değil. Yiyecekle birlikte onların sıcak yuvalara da ihtiyaçları var. Hayvan severlerden bu konuda yardım istiyoruz" dedi.

Öte yandan Göle'nin Samandöken köyünün kırsalında gezen bir kurt drone ile görüntülendi. Yöre halkı son dönemlerde kurtların sayılarında artış ve bu kadar yakına gelmelerinden geceleri sokağa çıkmaktan korktuklarını söyledi.