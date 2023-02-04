Karda poşetle kayan 2 kadına otomobil çarptı

Ankara'da karla kaplı yolda poşetle kayan iki kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 19:44
Karda poşetle kayan 2 kadına otomobil çarptı
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Başkent'te dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, mahalle arasında sokakta poşet üzerinde kayan iki kadın, yokuşun sonunda kesişen yolda ilerleyen otomobilin altına girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kar yağışının gece geç saatlere kadar devam etmesi sonucu, kar kalınlığı kent merkezinde 15 santimetreye kadar ulaştı.


Ankara kar yağışı Hastane

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