Karda poşetle kayan 2 kadına otomobil çarptı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 19:44

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 19:44

Başkent'te dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, mahalle arasında sokakta poşet üzerinde kayan iki kadın, yokuşun sonunda kesişen yolda ilerleyen otomobilin altına girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kar yağışının gece geç saatlere kadar devam etmesi sonucu, kar kalınlığı kent merkezinde 15 santimetreye kadar ulaştı.