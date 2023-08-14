Yayınlanma: 14.08.2023 - 13:13

Güncelleme: 14.08.2023 - 13:13

KARDEMİR, 300 işçi alımı kura çekim sonuçlarını merak eden yurttaşlar internette hızla arama başlattı. Elektrik, makine gibi kadrolar için kura çekim sonucu noter huzurunda gerçekleştirilen canlı yayınla belli olacak. Peki, KARDEMİR işçi alımı başladı mı? 2023 KARDEMİR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KARDEMİR İŞÇİ ALIMI BAŞLADI MI?

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), işçi kadrosunda istihdam edilecek 300 kişi için kura çekileceğini duyurdu. İşçilik pozisyonları için belirtilen kriterlere uygun adaylar arasında yapılacak kura çekimi, 14 Ağustos saat 10:00'da Karabük Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

KARDEMİR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KARDEMİR 300 işçi alımı kura çekimi ve kazanan isim listesinin, kuralar tamamlandıktan resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

KARDEMİR İŞÇİ ALIMI SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!