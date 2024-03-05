KARDEMİR’de trafo patladı: 3 işçi yaralandı
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) trafo patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.
Karabük Demir-Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) enerji tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle trafoda patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada işçiler R. Ö., M. K., E. İ. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavi altına alınan 3 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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