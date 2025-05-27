Kardeş dehşet saçtı... Tabancayla ensesinden vurup kaçtı!

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi.

İddiaya göre, Ahmet K. kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış K.’yi tabancayla ensesinden vurdu.

Ahmet K., olay yerinden kaçarken Barış K. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan Barış K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

İşyeri sahibi ve bir çalışanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.