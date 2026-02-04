Kardeşi gözaltına alınmıştı: Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, kardeşi Ali Kaya'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemin üzerinden elinizi çekin!"diyerek yaşananlara isyan etti.

"AİLEMİN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ailemin üzerinden elinizi çekin! Önce sevgili eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hedef alındı. Ardından ailelerimiz…

Büyük bir sabır ve sorumlulukla, yaşananların 'aileler üzerinden' yürütülen bir hedef gösterme kampanyasına dönüşmemesi için mücadele ediyoruz. Buna rağmen ailemiz ısrarla bu sürecin içine çekiliyor. Kayınpederim, çocuklarım ve abimden sonra şimdi de diğer abim…

İtibar zedelemek, kamuoyunda algı yaratmak ve siyasi hesaplar uğruna her türlü iftira ve karalama yöntemine başvuruluyor. Bu; ne vicdanla, ne hukukla ne de insanlıkla bağdaşır.

Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı, bir hukuk devletinin vazgeçilmez ve dokunulamaz temel ilkeleridir. Bu haklar, siyasi saiklerle keyfi biçimde aşındırılamaz. Ailelerin, baskı kurmak için hedef alındığı hiçbir süreç meşru değildir. Hukuk; dedikodularla, yönlendirmelerle değil; yalnızca somut delillerle, adil ve şeffaf biçimde işletilmelidir.

Bu çağrı yalnızca benim ailem için değildir. Bu, hukuka, adalete ve demokrasinin asgari güvencelerine ihtiyaç duyan herkes içindir.

Artık yeter! Aileler üzerinden yürütülen kirli senaryolara son verin! Hukuku siyasetin aracı haline getirmekten vazgeçin! Adil, temiz ve hukuka uygun süreçler derhal işletilsin!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında Ali Kaya da sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

İBB'ye yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında da, Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya tutuklanmıştı. 29 Nisan 2025'te gözaltına alınan Cevat Kaya hakkında, 30 Nisan 2025 tarihinde tutuklama kararı verilmişti.