İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun erkek kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı. Peki, Ali Kaya kimdir, ne iş yapıyor? Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya neden gözaltına alındı?

ALİ KAYA KİMDİR?

Özel hayatını göz önünde yaşamayan Kaya’nın yaşı, eğitim durumu ve yaşamına dair detaylar resmi kaynaklarca paylaşılmış değil.

ALİ KAYA NE İŞ YAPIYOR?

“Ali Kaya ne iş yapıyor?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ancak Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya’nın mesleği ya da ticari faaliyetlerine ilişkin doğrulanmış, resmi bir bilgi bulunmuyor.

ALİ KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

