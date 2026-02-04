'Uyuşturucu' operasyonunda yeni dalga: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya dahil 19 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun erkek kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

ARALARINDA SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE VAR

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Ali Kaya'nın da olduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 27 GÖZALTI KARARI, 19 GÖZALTI

Operasyon kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2026/22490 sayılı soruşturma kapsamında;

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından 27 şüpheli şahıs hakkında talimatımız gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından arama, el koyma ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir. Bu kapsamda 19 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup firar şüpheli şahıslara yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

CEVAT KAYA DA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya tutuklanmıştı.

Cevat Kaya, 29 Nisan 2025'te gözaltına alınmış, bir gün sonra da tutuklanmıştı.

İBB Boğaziçi Müdürü Elçin Karaoğlu ile Avrupa ve Anadolu zabıta müdürleri de Cevat Kaya ile birlikte tutuklanan kişiler arasındaydı.